"Nessuno strappo con il rettore dell'Università di Cagliari, a proposito dell'aumento delle tasse universitarie".

Sono queste le dichiarazioni dell'assessore regionale della Pubblica Istruzione Claudia Firino.

"L'interlocuzione con il rettore Melis - prosegue la Firino - è infatti sempre costante e proficua, e lo è stata anche in questo caso".

L'assessore precisa inoltre che l'informazione "non è mai venuta meno, sebbene nella fase decisionale, trattandosi di un mero procedimento in adempimento a un decreto non più derogabile, gli uffici della Regione hanno dovuto procedere in celerità senza ulteriori coinvolgimenti in questa sofferta decisione che, in ogni caso, - conclude - metterà risorse a disposizione per il diritto allo studio, al quale saranno devoluti anche ulteriori finanziamenti in sede di Legge Finanziaria".