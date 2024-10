Stavano per imbarcarsi sul traghetto diretto a Civitavecchia, quando la polizia, giovedì scorso, ha fermato quattro donne, tutte nomadi, e perquisito la loro auto, una Fiat Stilo, sulla quale viaggiavano.

Occultati all’interno dell’imbottitura della spalliera del sedile di guida, gli agenti hanno trovato due grimaldelli in metallo, un cacciavite a taglio, una chiave inglese e una forbice, nel vano di alloggiamento portafusibili, in un incavo, è stato poi rinvenuto un sacco in cotone marca “Guess”, dentro il quale c’erano diversi oggetti in oro, tra i quali orologi, collane, bracciali e anelli.

Oltre alla refurtiva, è stata sequestrata la somma di 900 euro in quanto, verosimilmente, provento riconducibile alla commissione di furti in appartamento messi assegno in varie abitazioni della città.

Tre di loro, Valentina Markovic, 22enne nata a Pozarevac, pregiudicata, Violet Stojko, 24enne nata a Santa Maria Capua Vetere, e Kristina Ahmetovic, 26 anni cittadina serba nata a Roma, sono state sottoposte a fermo “di Indiziato di delitto”, mentre la quarta, Laura Radosavljevic, 21enne nata a Roma è stata arrestata e condotta, insieme alle compagne, alla casa circondariale di Uta.

Le quattro sono state sottoposte a rilievi foto-dattiloscopici, dai quali sono emersi a carico di tutte, numerosi precedenti specifici per furto in abitazione, e in particolare un ordine di carcerazione a carico di Laura Radosavljevic, sotto l’alias di Natascha Mjalovic che risultava destinataria di un rintraccio per cattura emesso lo scorso 6 aprile dai carabinieri di Roma. Inoltre, la Polizia Scientifica ha trovato un altro elemento importante emerso durante gli accertamenti tecnici in fase di sopralluogo per un furto in abitazione avvenuto lo scorso 27 luglio in via Bonn a Cagliari, dove era stata rilevata un’impronta digitale risultata appartenere proprio a Laura Radosavljevic.

Gli oggetti d’oro (ritratti nella foto) in parte sono stati già riconosciuti e restituiti ai legittimi proprietari ma altri oggetti sono ancora nella disponibilità dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Squadra Volante (0706027494 e 0706027247) per quei cittadini che in questi ultimi giorni hanno ricevuto la “visita” delle nomadi.