Nel giorno della caduta del Jackpot centrato il 25 marzo tramite una giocata online su Sisal.it, quando un giocatore ha vinto 73,8 milioni di euro, è stato realizzato anche un punto 5 stella da 442.216,50 euro e un "5" da 17.688,66 euro in Sardegna.

Più precisamente, la giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita Sisal Cafè La Piazzetta situato in via Peruzzi 24 a Olbia. La combinazione vincente è stata 4, 15, 26, 27, 72, 82, J 89, SS 12. Per il prossimo concorso di martedì 28 marzo il Jackpot parte da 8,1 milioni di euro.