In nave anche per mangiare bene. E sardo. Alla Tirrenia è arrivata la ristorazione firmata Ligabue, impresa di catering dalla vocazione internazionale ma anche rispettosa delle tradizioni e culture locali.

Obiettivo della compagnia di navigazione è far diventare la gastronomia uno dei punti di forza dell'accoglienza a bordo. Gli ospiti di Tirrenia hanno la possibilità di degustare prodotti sardi (selezione di salumi, formaggi, vini e pasta regionali) sia nei ristoranti di bordo sia al self service, dove vengono serviti sempre anche i piatti tradizionali della cucina dell'Isola, tra i quali il filetto di maialino avvolto in pancetta e il risotto al battuto di gamberi con bottarga di muggine.

Tra i prodotti classici della tradizione isolana offerti a bordo ci sono salumi tipici sardi, una ricca scelta di formaggi, tra cui il rinomato pecorino stagionato, il mirto, il pane carasau, i maccarrones de busa, gli spaghetti alla chitarra di pasta fresca prodotti sull'Isola, oltre che le classiche seadas di formaggio al miele, anche quest'ultimo proveniente da produttori locali.