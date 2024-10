È giallo a Porto Torres per il ritrovamento del cadavere di una donna all'interno di una nave Tirrenia attraccata in porto.

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. Il ritrovamento, di cui ancora non è stato fornito alcun dettaglio, è avvenuto in serata. Il corpo si trovava in una zona interdetta ai passeggeri, una sorta di condotta per l'ispezione alle assi dell'elica.

Un fatto insolito che contribuisce a rendere ancora più fitto il mistero, sebbene da una prima analisi il corpo non presenterebbe segni di violenza.

Secondo quanto si apprende, potrebbe trattarsi di una turista tedesca di 64 anni scomparsa lo scorso 30 ottobre mentre dall'isola rientrava verso Genova a bordo dello stesso traghetto, lo "Shardan", assieme al marito. Era stato proprio il coniuge a lanciare l'allarme.

La nave era tornata indietro e ispezionata, ma nessuno aveva pensato di controllare in quel punto che viene verificato solo ogni tanto. Il carro funebre con a bordo la salma è uscito dalla nave e si è diretto al Dipartimento di Medicina legale dell'Università di Sassari. Sul posto carabinieri e capitaneria di porto.