Presso l'ospedale Cto di Iglesias è stato inaugurato il nuovo centro di accoglienza e servizi dedicato alla gestione dei pazienti con sospetto o diagnosi preliminare di patologie oncologiche.

Questa struttura aziendale si occupa di coordinare rapidamente tutti gli esami necessari per la valutazione dello stadio dei tumori, seguendo le linee guida e i protocolli assistenziali previsti. Grazie alla presenza di un team multidisciplinare, i pazienti ricevono supporto non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale e psicologico, estendendo tale assistenza, quando necessario, anche ai familiari e ai caregiver.

Le principali funzioni del centro includono l'accoglienza e l'assistenza personalizzata dei pazienti, con particolare attenzione alla comunicazione e alla prenotazione degli esami e delle visite durante il percorso clinico. Inoltre, il centro si occupa delle pratiche per ottenere l'esenzione per le patologie oncologiche e fornisce supporto psicologico continuativo grazie a professionisti specializzati. I pazienti vengono indirizzati al centro da medici di famiglia, specialisti ospedalieri o ambulatoriali. Il team multidisciplinare valuta e pianifica un percorso personalizzato per ciascun paziente, garantendo un'assistenza completa durante tutto il percorso diagnostico e terapeutico.

"È un servizio fondamentale per l'assistenza ai pazienti più fragili - ha detto la direttrice della Asl Sulcis Iglesiente Giuliana Campus - la multidisciplinarietà presente nell'equipe consente di migliorare l'approccio alle diagnosi e alla cura in ogni fase della malattia. Nell'ultimo trimestre del 2024 è stata fatta la formazione per gli operatori e nelle scorse settimane sono stati formalizzati i percorsi di presa in carico dei primi pazienti".

"La diagnosi di tumore è come uno tsunami nella vita delle persone non solo per coloro che sono direttamente coinvolti dalla malattia ma anche per tutta la sfera familiare - ha aggiunto il responsabile dell'UO di Oncologia Francesco Atzori,- grazie al Cas si attiva un percorso che punta alla tempestività e al coordinamento degli interventi, finalizzato ad attenuare al massimo i disagi e le incombenze per i pazienti, che vengono seguiti in modo puntuale e attento nel percorso di diagnosi, cura e follow up".