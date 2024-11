La notte scorsa, i Carabinieri delle Stazioni di Giba e Cortoghiana sono stati impegnati in due distinti interventi di rintraccio e soccorso di cittadini extracomunitari giunti irregolarmente sulle coste del Sulcis.

In località Porto Pino, i militari della Stazione di Giba, a seguito di segnalazione pervenuta dalla Centrale Operativa, hanno rintracciato e soccorso 13 cittadini extracomunitari, di cui 12 uomini e 1 donna, tutti adulti e di asserita nazionalità algerina. Le persone sono state trovate in apparenti buone condizioni di salute. Il natante utilizzato per lo sbarco non è stato rinvenuto.

Contestualmente, nella stessa nottata, in località Is Cinus, i Carabinieri della Stazione di Cortoghiana, sempre a seguito di segnalazione, hanno rintracciato e soccorso ulteriori 4 cittadini extracomunitari, tutti uomini adulti e di asserita nazionalità algerina, anch’essi giunti poco prima lungo quella costa. Anche in questo caso, il natante non è stato individuato.

Tutti i migranti, terminate le formalità di rito, sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) di Monastir tramite mezzi forniti da ditte convenzionate. Le operazioni di scorta sono state curate rispettivamente dalle Stazioni di Giba e Teulada.

Le attività delle Forze dell’Ordine proseguono, con un impegno costante per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti in materia di immigrazione