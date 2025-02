Italia Nostra Sardegna ha commentato la richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dal Comando Militare Esercito Sardegna per affrontare le irregolarità nelle esercitazioni militari nel poligono e nelle aree protette.

Secondo l'associazione, la richiesta sembra essere un tentativo di "greenwashing" per continuare le esercitazioni con misure di mitigazione insufficienti. Le attività militari si sono svolte per decenni in contrasto con le normative di protezione ambientale, nonostante la presenza di Zone Speciali di Conservazione e vincoli ambientali. Diverse organizzazioni hanno presentato osservazioni negative alla richiesta, evidenziando impatti negativi sul territorio e la mancanza di proposte concrete per la conservazione ambientale.

Si è sottolineato che le esercitazioni militari in aree protette sono incompatibili con la biodiversità e si è chiesto di sospendere tali attività e avviare azioni di bonifica. La necessità di un cambiamento di rotta per evitare danni irreversibili all'ambiente è stata enfatizzata, evidenziando la situazione critica del poligono di Capo Teulada come esempio.