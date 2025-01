Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri della Stazione di Giba, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, hanno rintracciato e soccorso quattro uomini di asserita nazionalità algerina lungo la strada provinciale 71, nel tratto litoraneo tra Teulada e Chia. I migranti, giunti poco prima sulle coste della zona, sono stati trovati in apparenti buone condizioni di salute.

Successivamente, intorno alle 9:00, ulteriori quattro uomini, anch'essi di asserita nazionalità algerina e in buono stato di salute, sono stati rintracciati e soccorsi dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia presso la località Capo Malfatano, nel territorio di Teulada.

Un'imbarcazione in legno di circa 5 metri di lunghezza, dotata di un motore fuoribordo da 40 cavalli presumibilmente utilizzata per lo sbarco, è stata individuata dai Carabinieri della Stazione di Giba in località Sa Canna, sempre a Teulada.

Dopo le procedure di identificazione, i migranti sono stati scortati al Centro di Prima Accoglienza di Monastir con l'assistenza del personale del Commissariato di P.S. di Carbonia. La Stazione dei Carabinieri di Giba ha informato l'Autorità Giudiziaria che sta procedendo con le indagini.