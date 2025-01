La Regione Sardegna ha recentemente approvato due importanti misure assistenziali: Dopo di Noi e Ritornare a Casa Plus. L'assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative nel contesto delle politiche socio-assistenziali regionali.

Il programma Dopo di Noi è rivolto a persone con disabilità grave non legata all'invecchiamento o alla senilità, con l'obiettivo di favorirne l'autonomia e l'indipendenza abitativa. Questo viene realizzato anche attraverso la collaborazione con gli ambiti Plus e la definizione di piani personalizzati basati sulla valutazione della Asl di competenza.

La delibera approvata durante la riunione della Giunta regionale mira a sostenere l'attuazione del programma attraverso la collaborazione con le aziende sanitarie e il supporto agli ambiti Plus.

Il programma Ritornare a Casa Plus si concentra invece sulle persone anziane non autosufficienti in condizioni di disabilità grave, assicurando loro sostegno continuativo e servizi di assistenza domiciliare professionale, inclusa l'assistenza fornita dai familiari caregiver. Inoltre, interviene nel passaggio dalle cure ospedaliere a quelle domiciliari.

Secondo Bartolazzi, queste misure rappresentano una risposta tangibile ai bisogni dei cittadini e collocano la Sardegna tra le regioni leader in Italia nel settore dei servizi sociali e socio-assistenziali. L'assessore sottolinea l'importanza di mettere al centro la persona e le sue necessità, garantendo a tutti il diritto a vivere una vita piena, indipendentemente dalle limitazioni fisiche.