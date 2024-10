Un successo di pubblico per la giornata medievale che si è tenuta ieri pomeriggio ad Ardara. La protagonista in assoluto è stata la Basilica di Nostra Signora del Regno, uno dei monumenti simbolo della Sardegna ma non solo.

“All’ombra della Basilica…”, questo il titolo della manifestazione, si è aperta con la sfilata del Gruppo Storico Medievale che, dal Comune, si è conclusa davanti alla Basilica.

La seconda parte è stata caratterizzata dalla visita guidata della Basilica curata da Giuseppina Deligia che ha spiegato i segreti e le particolarità dell’edificio, primo fra tutti il maestoso retablo del cinquecento realizzato da Giovanni Muru.

Subito dopo, nello spiazzo verde antistante la Chiesa, si è tenuta la presentazione della trilogia di Vindice Lecis, “Il condaghe segreto”, “Bujakesos” “Judikes”, pubblicati dalla casa editrice Condaghes.

Dopo i saluti del parroco Paolo Apeddu e del Sindaco di Ardara Francesco Dui, che ha voluto ringraziare coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, Lecis ha fatto un excursus della storia del Medioevo sardo che lo ha portato a scrivere le sue opere, ben coadiuvato dalla Deligia.

La serata si è poi conclusa con i balli del Gruppo Storico Medievale e la degustazione medievale. L’appuntamento che per un giorno ha riportato Ardara indietro di tanti secoli, all’epoca della giudicessa Adelasia, ha visto la partecipazione di molti turisti, provenienti anche dai paesi limitrofi.