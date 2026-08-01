Arrivano nuovi finanziamenti per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato lo stanziamento di 40 milioni di euro che consentiranno di finanziare 292 nuovi interventi attraverso lo scorrimento della graduatoria delle domande presentate nel 2025 per il Fondo investimenti stradali destinato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Secondo il Mit, dal 2023 sono stati destinati al Fondo Piccoli Comuni circa 52,3 milioni di euro, ripartiti tra le annualità 2023, 2024 e 2025, permettendo di finanziare interventi in 423 Comuni. Con le nuove risorse previste dal decreto-legge "commissari", il totale degli stanziamenti sale a 92,3 milioni di euro in tre anni, per un totale di 715 Comuni beneficiari.

Gli interventi, ciascuno di importo massimo pari a 150mila euro, sono destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza della viabilità nei centri con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per il Ministero si tratta di "un'attenzione mai vista prima, da parte del Mit, per le piccole realtà locali".

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso soddisfazione, sottolineando che la sicurezza stradale passa anche attraverso il miglioramento della rete viaria locale, nonostante l'aumento dei costi delle materie prime. Nelle prossime settimane sarà inoltre pubblicato il bando relativo al 2026, con una dotazione di 10 milioni di euro destinata ai piccoli Comuni che non hanno ancora ottenuto finanziamenti.