Taglio ai fondi, e addio al 'ciuff-ciuff' del Trenino Verde.

Il Governo Renzi annuncia che non ci saranno finanziamenti per la rete ferroviaria sarda e anche la finanziaria della Giunta Pigliaru ha tagliato 3 milioni di euro alla linea turistica nata nell'isola nel 1984.

In Ogliastra si contano già i danni, la presenza del Trenino era fonte di importanti guadagni dovuti alle centinaia di prenotazioni in hotel e nelle strutture ricettive anche in bassa stagione.