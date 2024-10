Un viaggio di soggiorno nelle Marche, con visite a Loreto, Grotte di Frasassi, Pesaro, Ancora, Fano, Jesi e una gita a San Marino e San Leo. È il programma del viaggio che il Comune di Stintino, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, ha organizzato per gli anziani del paese dal 3 al 12 ottobre.

Possono partecipare tutti gli anziani autosufficienti e in età non inferiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini. La disponibilità è di 52 posti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 3 settembre e scadono improrogabilmente il giorno 18 settembre. Le iscrizioni saranno comunque chiuse al raggiungimento del numero degli iscritti. Informazioni sono disponibili negli uffici comunali, Servizi sociali.