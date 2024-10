Sta meglio l’appuntato dei Carabinieri della Radiomobile di Cagliari che, ieri sera, è stato aggredito e pestato a sangue, in via Santa Gilla, angolo via Isonzo, da un noto pregiudicato 48enne, originario di Capoterra ma residente a Cagliari. (Qui trovate il servizio di ieri notte https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/53257/fermato-per-un-controllo-in-strada-aggredisce-e-pesta-a-sangue-un-carabiniere)

Il militare, che è stato ricoverato ieri notte al Brotzu, è stato sottoposto alla tac e l’esito, secondo i medici, fortunatamente non ha riscontrato alcun danno cerebrale: al Carabiniere sono stati assegnati 30 giorni di prognosi e cure, mentre il pregiudicato aggressore, Jonny Atzeni, (già gravato da precedenti specifici), questa mattina al processo per direttissima in Tribunale, ha beneficiato dei domiciliari in attesa del processo.

Già nella tarda mattinata, l’appuntato dell’Arma potrebbe essere dimesso dal nosocomio ospedaliero: resta l’amarezza per quanto è accaduto ieri notte, intorno alle 21:30: un gravissimo episodio avvenuto ai danni dell'equipaggio in una zona abbastanza a rischio anche per la presenza di prostitute e vagabondi.