Fermato per un controllo in strada aggredisce e pesta a sangue un carabiniere

Vittima della brutale aggressione un militare del Nucleo Radiomobile

Di: Alessandro Congia

Ha approfittato di un attimo di distrazione durante una normale identificazione, a Cagliari, e gli ha sferrato diversi calci in testa, lasciandolo a terra e sanguinante. Il collega che operava con lui è poi riuscito a bloccare e ad ammanettare l'aggressore.

Il bilancio è pesante. Un carabiniere dell'Aliquota Radiomobile di via Nuoro è stato trasportato in ambulanza dal 118 all'ospedale Brotzu. Ha perso molto sangue per i calci ricevuti sul viso e in testa da un 48enne di nazionalità italiana, già denunciato in passato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo era presumibilmente in preda a sostanze alcoliche e poco prima si era rifiutato di dare i documenti ai due militari.

Il gravissima episodio è avvenuto poco dopo le 21.30 in via Santa Gilla, angolo via Isonzo. Sul posto sono poi arrivate le pattuglie in rinforzo, mentre il soggetto è stato accompagnato in caserma.