Nella giornata di martedì scorso, 30 maggio, presso la biblioteca comunale, si è svolta la prima giornata dello sportello amianto di La Maddalena.

Lo stesso sportello sarà attivo una volta al mese grazie all’Associazione Familiari Vittime Amianto Onlus e all’amministrazione comunale. Ha come scopo primario quello di stilare una anagrafe delle vittime dell’amianto presenti nell’isola, allo stesso tempo dare informazioni corrette agli ex esposti e denunciare la presenza del minerale in Sardegna al fine di eliminare dal territorio questo cancerogeno.

Nel corso della mattinata del 30 diverse persone si sono presentate allo sportello proprio per denunciare la presenza di amianto vicino alle proprie abitazioni ed ex lavoratori esposti al minerale ha richiesto informazioni e supporto dall’Associazione.