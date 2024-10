Si avvicina la Pasqua, con Moby e Tirrenia raggiungere la Sardegna è facile e conveniente. Le offerte per trascorrere un tranquillo weekend nell’Isola non mancano, per tutte le tasche: per il fine settimana di Pasqua si può arrivare in Sardegna con prezzi a partire da € 36.08 per persona, tutto incluso. E per i residenti sardi, Tirrenia offre le convenienti tariffe flat, a partire da 14 euro (più tasse e diritti).

Moby e Tirrenia sono le uniche Compagnie a offrire anche in bassa stagione il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza.

Il viaggio con Moby e Tirrenia inizia a bordo. All’interno delle navi gli ospiti possono usufruire di tanti servizi: ristoranti à la carte, pizzerie, le aree bambini più grandi del Mediterraneo, la zona shopping, le sale giochi, il cinema. Un ambiente piacevole e cordiale per assicurare ai clienti il massimo comfort durante il viaggio.

Ecco le linee che collegano la Sardegna alla Penisola a Pasqua:

- Civitavecchia-Cagliari quote passeggero a partire da € 41.90?- Civitavecchia-Arbatax quote passeggero a partire da € 39.43?- Civitavecchia-Olbia quote passeggero a partire da € 37.38?- Genova-Olbia quote passeggero a partire da € 46.85?- Genova-Porto Torres quote passeggero a partire da € 39.04?- Napoli-Cagliari quote passeggero a partire da € 41.67?- Palermo-Cagliari quote passeggero a partire da € 41.67?- Livorno-Olbia quote passeggero a partire da € 36.08

E ancora:

- Napoli-Palermo quote passeggero a partire da € 46.79?- Piombino-Portoferraio quote passeggero a partire da € 12.98

Iniziativa speciale Pasqua: le due Compagnie hanno stretto un accordo col Comune di Bitti che farà felici grandi e piccini. A partire dal 19 marzo, tutti coloro che esibiranno un biglietto Moby o Tirrenia per tutte le tratte da e per la Sardegna, riceveranno in omaggio un ticket per visitare la mostra “Bittirex, dinosauri in carne ed ossa”. Un appassionante viaggio nella preistoria di eccezionale valenza educativa e ricreativa. La mostra accompagna il visitatore alla scoperta dei giganteschi dinosauri dominatori dell’era mesozoica.

Una partnership grazie alla quale Moby e Tirrenia dimostrano, ancora una volta, il loro impegno per la promozione del turismo e della cultura sarda. Le due Compagnie hanno come obiettivo quello di rivitalizzare il rapporto con l’Isola, diventando esse stesse mezzo di promozione della cultura e delle eccellenze del territorio.