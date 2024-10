Il questore di Cagliari, Danilo Gagliardi, ha ordinato la chiusura per 15 giorni di un circolo privato nel quartiere di San Benedetto a Cagliari.

All'interno del circolo privato era stato arrestato dalla polizia un giovane trovato in possesso di marijuana, cocaina e hascisc, ad un altro era stata trovata droga dello stesso tipo, mentre fra i cuscini dei divanetti erano state rinvenute bustine con tracce di stupefacenti.

I residenti della zona avevano telefonato preoccupati alla polizia segnalando il continuo via vai di persone sospette. E' quindi scattato il controllo effettuato dalla Squadra mobile e concluso con l'arresto di un giovane per detenzione e spaccio di droga. Durante il blitz erano stati anche identificati alcuni giovani noti alle forze dell'ordine per droga e reati contro il patrimonio e la persona.

Oggi gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura hanno notificato il provvedimento di sospensione dell'attività, adottato dal questore.

"Tale provvedimento, di natura amministrativa - spiega la Questura - attiene alla diligenza dei titolari dei locali nella conduzione dell'attività, soprattutto alla corretta vigilanza di ciò che avviene all'interno del locale, e intende dissuadere dal consumo di stupefacenti in luoghi destinati allo svago".