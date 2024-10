Due giovani di 26 e 29 anni sono stati arrestati ieri sera dai Carabinieri perché trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Nello specifico nei guai sono finiti Alessandro Piras e Simone Fanzecco, entrambi disoccupati e pregiudicati di Cagliari.

I militari hanno perquisito i ragazzi trovando 25 involucri di cocaina, di 5 grammi circa di hashish e di 70 euro in banconote diverso taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio che veniva effettuato in un condominio di via Schiavazzi.