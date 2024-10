Si temevano le code ai varchi antiterrorismo e invece sono stati la pioggia e la morte di un cavallo a guastare la festa della Sartiglia, la plurisecolare giostra equestre, evento centrale del Carnevale in Sardegna, che si è corsa oggi a Oristano sotto il segno del Gremio dei Contadini con la partecipazione di 126 cavalli.

L'incidente è avvenuto quando la prima fase della giostra, la corsa alla stella sulla pista di via Duomo ricoperta di sabbia, volgeva ormai al termine ed è avvenuto nella zona della consegna delle spade.

Le prime notizie parlavano di una impennata del cavallo che poi ricadendo aveva battuto la testa sull'asfalto ed era morto nel giro di pochi attimi senza che i veterinari di servizio con l'ambulanza potessero fare niente per salvarlo. In realtà, pare che il cavallo, un purosangue inglese di nome Spysun montato da Andrea Congiu, un cavaliere di grande esperienza con 19 Sartiglie alle spalle, rimasto illeso nell'incidente, sia scivolato sull'asfalto in un punto del percorso non coperto dalla sabbia e sia caduto pesantemente battendo appunto la testa.

A quel punto, mentre su Oristano cominciava a cadere una pioggia molto fitta, il capocorsa, su Cumponidori Francesco Castagna, ha messo fine anticipatamente alla corsa alla stella che si è chiusa comunque con un bottino di 19 stelle centrate con la spada su una sessantina di discese. Su Cumponidori ha sbagliato sia con la spada che con lo stocco, ma si è rifatto con una spettacolare "remada", percorrendo al galoppo supino sul dorso del cavallo il difficile percorso di via Duomo.

La pioggia poi ha condizionato anche la seconda parte della manifestazione. Le pariglie acrobatiche sulla pista di via Mazzini sono rimaste infatti molto al di sotto dello standard normale di spettacolo e di spericolatezza. Nessun "ponte volante" e nessuna "piramide" (le figure che solitamente raccolgono più applausi) e solo qualche isolato tre su tre.

La manifestazione era cominciata con l'antichissimo rito della vestizione de su Cumponidori nella casa del Gremio e lo stesso accadrà martedì 9 quando a organizzare la giostra sarà il Gremio dei Falegnami.

E sarà un altro bagno di folla: oggi in migliaia hanno assistito alla corsa: sonon arrivati da tutta la Sardegna ma anche dagli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania.