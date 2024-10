Il comune di Lodine informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il sostegno economico a famiglie e persone in situazione di povertà e disagio per l’anno 2015.

Il programma si articola in due linee di interventi: impegno in servizi di pubblica utilità e contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali ( prevalentemente per le

persone che vivono periodi di povertà transitoria )

Le due linee d’intervento non sono cumulabili fra loro e con nessun’altra forma di contributo economico. L’entità e le modalità di erogazione del contributo saranno valutate dall’Ufficio di Servizio Sociale tenuto conto delle specifiche situazioni familiari.

Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il 29 febbraio 2016 per l’impegno in servizi di pubblica utilità, ed entro il 31 dicembre 2016 per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali.

Possono beneficiare del contributo i cittadini il cui valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE) non sia superiore ai 5mila euro.

Per maggiori informazioni sui requisiti d'accesso, sui criteri per la formazione della graduatoria e per scaricare il modulo di domanda è possibile consultare il sito del comune all’indirizzo:

http://www.comunelodine.gov.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=77