La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato resosi responsabile di tentato furto aggravato e denunciato anche per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (650 del Codice Penale).

Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati per fronteggiare l’emergenza sanitaria “Covid-19” gli equipaggi della Squadra Volante sono interventi presso il distributore di carburanti “IP” ubicato nella circonvallazione Quadrifoglio perché, intorno alle 4:20 di questa notte, era pervenuta una segnalazione che indicava la presenza di un uomo intento a manomettere gli erogatori di carburante.

L’immediato intervento degli agenti, coordinati dal dottor Massimo Imbimbo, ha consentito di sorprendere l’uomo ancora intento a forzare un distributore automatico di bevande posto all’interno dell’area di servizio. Quest’ultimo vistosi scoperto ha cercato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto, bloccato e identificato per Claudio Muscheri, 38enne di Assemini, già pregiudicato.

L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite a taglio e di un raccordo in acciaio per pompe di carburanti. I poliziotti hanno verificato, dopo un accurato controllo dell’intera area di servizio, che la colonnina delle banconote era stata completamente sradicata con l’asportazione del monitor, il vetro di ingresso degli uffici era stato infranto con l’uso di un grosso masso di cemento e che anche i due distributori automatici di bevande e snack erano stati completamente danneggiati con l'utilizzo del cacciavite.

Sul posto è arrivato un dipendente che ha messo a disposizione degli Agenti le immagini del sistema di videosorveglianza che ha ripreso il Muscheri mentre danneggiava i dispostivi. Il Muscheri, dopo essere stato condotto in Questura al termine degli accertamenti, dai quali è emerso che era stato scarcerato lo scorso 12 marzo, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e denunciato per non aver osservato i provvedimenti dell’autorità (650 C.P.). Nella mattinata è prevista l’udienza direttissima.