Sono 2mila i sardi senza una vera casa, e per far fronte all'emergenza abitativa sono in arrivo 136 nuovi alloggi popolari. E' stato annunciato da Area, l'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa che ha sostituito il vecchio Iacp: solo a Cagliari i casi dovrebbero essere circa 400.

Ammonta a 8 milioni la cifra pagata come Imu per il patrimonio immobiliare, che nell'Isola è composto da 26mila alloggi. Occupazione abusiva di case ridotto al minino nel distretto di Cagliari, compresa anche la provincia del Medio Campidano: appena lo 0,03%. E solo in 28 casi si arriverà al rilascio forzoso.

In calo gli sfratti: solo 5 quelli eseguiti nel 2014. Oltre alle 136 nuove case popolari, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria su 643 alloggi del quartiere cagliaritano di Sant'Elia.