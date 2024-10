Un incidente stradale, sulle cui cause e sulla cui dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Porto Torres, è costato la vita a un uomo di Valledoria.

Antonio Cirotto, di 90 anni, si trovava a bordo di una motocarrozzella che gli aveva appena prestato soccorso, dopo che la sua moto lo aveva lasciato a piedi.

Caricata la moto sul cassone della motocarozzella il conducente e lo sfortunato anziano passeggero sono ripartiti, ma all'altezza della rotatoria, per il paese e per la frazione turistica di La Ciaccia, il mezzo si è ribaltato per ragioni ancora da accertare. Per l'anziano i soccorsi sono stati vani.

Il guidatore è stato, invece, portato nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, le sue condizioni non sarebbero gravi.