L’autovettura doveva stare ferma in un suo terreno poiché sottoposta a sequestro. I militari della Compagnia Carabinieri di Ottana, a seguito di controlli predisposti agli accertamenti dei automezzi, sottoposti a sequestro amministrativo, hanno denunciato un 60enne.

L’uomo è accusato di aver cambiato senza avviso il luogo di custodia dell’auto affidatagli in custodia: dall’ovile a un garage, entrambi di sua proprietà. Non contento però, come riferito dai Carabinieri, avrebbe iniziato a smontarla e asportarne alcuni pezzi di carrozzeria e interni per usarli come autoricambi.

L'auto è stata così sequestrata ai fini della confisca e l’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o di Autorità Amministrativa.