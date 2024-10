A fronte dell'incremento dei casi il sindaco di Sindia Luigi Demetrio Daga ha disposto la zona rossa a partire dalle 7 di domani, martedì 16, fino al 30 marzo compreso.

Chiusi tutti i pubblici esercizi con possibilità di asporto per bar, pizzerie, ristoranti e agriturismi. Rimarranno aperti i tabaccai, giornalai, la farmacia e i generi alimentari.

Vietato ogni spostamento da e per il comune, "salvo che per comprovate e motivate esigenze lavorative, ivi comprese le attività di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute". Stop anche alle lezioni in presenza e alla scuola materna parrocchiale.

Dopo La Maddalena, che ha prorogato il lockdown di una settimana sino al 20 marzo, Sindia è il secondo comune sardo in zona rossa.