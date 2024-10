La soluzione al problema del servizio pediatrico Nel Distretto Sanitario di Sorgono trovata dalla Asl di Nuoro con l'arrivo di un pediatra che opera nel Marghine non piace al sindaco di Atzara e presidente della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, Alessandro Corona, che l'ha definita " quasi uno spot elettorale , visti i tempi, più che una soluzione reale ai problemi concreti del territorio ".

" Costringere mamme e bambini a spostarsi fino a Silanus e Bolotana per le visite pediatriche non piace alle famiglie e agli amministratori del Distretto Sanitario di Sorgono - osserva - La soluzione proposta non solo non risolve il problema ma lo aggrava sia a causa delle distanze che della tipologia di strade che dovrebbero percorrere mamme e bambini del Gennargentu e del Mandrolisai per una visita pediatrica ".

" Non si comprende quali siano le ragioni di questa scelta - prosegue Corona - fermo restando il fatto che, se un medico percepisce agevolazioni per il servizio nelle zone disagiate sarebbe opportuno che questo servizio fosse realmente erogato in prossimità. Mi chiedo se qualcuno comprende il disagio che una mamma di Gadoni, di Meana Sardo o di qualunque centro del territorio dovrà sopportare per una visita. Tutto questo è inconcepibile. Chiediamo con forza - conclude Corona - che le nostre famiglie e i nostri bambini siano messi nelle condizioni di essere nel medesimo stato di diritto degli altri territori ”.