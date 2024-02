Carenza pediatri. Disponibilità per i bambini del distretto di Sorgono

L’ASL n. 3 di Nuoro comunica che la pediatra di libera scelta Patriza Laconi, dell’Area territoriale 2.1 Comuni di Bolotana e Silanus, si è resa disponibile per prendere in carico i bambini residenti fuori ambito, in particolare - vista la carenza di Pediatri - i bambini residenti nei comuni del Distretto di Sorgono.

ORARI - SILANUS via Stazione (sede Guardia Medica) (lunedì 10.00 – 12.30; martedì 10.00 - 12.30; giovedì 15.00 – 16.30); BOLOTANA via Roma 1 (Sede Guardia Medica) (mercoledì 15.00 – 16.30; venerdì 10.00 – 12.00).