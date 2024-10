Singolare avventura di un pregiudicato di Simaxis, che stava scontando una pena ai domiciliari. Alle 16,45 circa di ieri i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di rumori sospetti in una casa momentaneamente disabitata.

I militari, giunti sul posto, sono quindi entrati nell'abitazione constatando che nella mansarda, dietro un mobile, c'era un individuo che cercava di nascondersi che e' stato immediatamente bloccato e identificato in C.R., pregiudicato 37enne del paese. L'uomo stava scontando una pena ai domiciliari, con la possibilita' di uscire alcune ore del giorno per adempiere alle proprie esigenze personali di sostentamento, e' stato arrestato nella flagranza di reato per tentato furto in abitazione. Il magistrato ha quindi disposto l'accompagnamento del pregiudicati nel proprio domicilio, ancora ai domiciliari, fissando l'udienza di convalida per le 9 di stamani.

Ma alle 3,15 di questa notte, C.R., non contento di quanto accaduto nel pomeriggio, dopo essere andato in escandescenza in casa sua, si e' nuovamente allontanato da casa, compiendo quindi il resto di evasione nell'arco di 12 ore. E' stato quindi sorpreso in Simaxis via Pietro Nenni, mentre vagava senza meta. I militari lo hanno quindi arresto per la seconda volta, trattenendolo pero' nelle camere di sicurezza della caserma di Simaxis.