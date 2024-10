Ieri un Guardian Angels ha segnalato la presenza a Olbia di una donna per la sua somiglianza con Silvana Gandola, la 79enne scomparsa mentre si trovava in spiaggia ad Aglientu, in località San Silvestro, la mattina del 28 marzo 2021.

“La signora, come raccontato, è stata vista in via Roma – fa sapere l’avvocato Gianfranco Piscitelli -, aveva l'aspetto di una senzatetto con abiti scuri e scarpe nere”.

L’uomo ha avvertito subito la figlia, Laura Rizzi, e confermato ai Carabinieri che quella donna da lui segnalata assomigliava moltissimo alla scomparsa da Aglientu.

La figlia ha passato la notte a cercarla. Chiunque abbia notato o veda questa donna vagare per Olbia avverta immediatamente le Forze dell'Ordine, la figlia Laura al numero 334.1890309 o l’associazione “Penelope Sardegna”, nella persona del suo Presidente, Gianfrancesco Piscitelli, al numero 388.6311738.

“La scomparsa, rispetto alle foto sarà certamente più magra ed emaciata e con evidente crescita bianca ai capelli. Prestare la massima attenzione, Silvana soffre di sordità e ha un principio di Alzheimer”, sottolinea il legale.

Sul posto è accorsa per aiutare ed assistere Laura Rizzi la figlia di Irene Cristinzio, la professoressa scomparsa da Orosei nel 2013 e mai più ritrovata. Nicoletta Nanni, Presidente onoraria di Penelope Sardegna, e Laura si stanno recando alla Caritas e nei dormitori.