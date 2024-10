Pasqualina Serra, pensionata 60enne, è stata aggredita ieri pomeriggio intorno alle 18 a Silanus mentre si accingeva ad entrare in farmacia in via Stazione.

Secondo quanto sarebbe stato raccontato dalla donna, un malvivente l’ha colpita con un bastone e poi si è dato alla fuga. La pensionata è stata soccorsa dal personale della farmacia e dai passanti che hanno chiamato il 118 e si trova ora all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. Il primo bollettino medico parla di trauma cranico con ferita lacero contusa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Silanus e della Compagnia di Macomer che stanno danno la caccia all'aggressore.