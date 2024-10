L’atteso pacchetto di misure anti siccità che la Regione metterà in campo per contrastare l'emergenza in atto in questi mesi, in particolare nelle zone dall'Ogliastra alla Baronia sino alla bassa Gallura, dovrebbe essere approvata in una seduta straordinaria della Giunta prevista per venerdì 21.

Lo ha annunciato la presidente Alessandra Todde a margine della seduta di oggi: "Sarà una delibera da 12 milioni di euro che presenteremo insieme a un intervento dell'assessorato dei Lavori pubblici - ha spiegato -. Vogliamo dedicare più tempo a un tema critico, considerate anche le tensioni che ci sono state negli ultimi giorni con la protezione civile, relativamente anche alla distribuzione da parte delle autobotti, quindi volevamo verificare che ci fossero tutti i profili di copertura economica corretti".

Nel pacchetto, come anticipato ieri all'ANSA dall'assessore dell'Agricoltura Gianfranco Satta, ci sarà anche la creazione dell'Unità di progetto per l'emergenza siccità in capo allo stesso assessorato dell'Agricoltura, che sarà composta da 15 persone con il compito di istruire le domande e dare tempi celeri sugli interventi.

Nella seduta di oggi sono passate numerose delibere, tra le principali la presidente ricorda quelle sanitarie, a partire dalla celiachia con "la nuova modalità di erogazione, anche con la dematerializzazione, dei buoni per i prodotti senza glutine": dall'1 luglio potranno essere fruiti oltre che nelle farmacie convenzionate, anche nelle parafarmacie, nella piccola distribuzione, nella distribuzione organizzata e nella grande distribuzione. Provvedimenti anche sul Lavoro, con la prosecuzione dei cantieri per le aziende delle aree di crisi complessa.