Arrivano 25 milioni per le imprese agricole sarde colpite da una delle peggiori siccità che ha causato ad oggi 300 milioni di euro di danno.

Arriveranno a seguito di un emendamento, presentato dagli onorevoli sardi Capelli, Uras, Lai, Angioni e Cucca, approvato questo pomeriggio in Commissione Bilancio al decreto fiscal collegato alla Manovra.

Dieci milioni di euro saranno assegnati nel 2017, i restanti 15 nel 2018.

“Un plauso ai cinque senatori - commenta soddisfatto il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Una buona notizia che arriva in un annata terribile per tutta l’agricoltura sarda Una boccata di ossigeno per tutte le imprese agricole colpite indistintamente dalla mancanza di precipitazioni e dalle altissime temperature che hanno dimezzato (ed in alcuni casi azzerato) le produzioni e aumentato i costi di gestione delle aziende. Danni che come Coldiretti abbiamo stimato in circa 300 milioni di euro”.

25 milioni che andranno a sommarsi ai 65 milioni stanziati dalla Regione Sardegna: 45 milioni per i pastori e I restanti 20 per tutti gli altri settori.

“Dotazione quest’ultima che vogliamo che in Finanziaria sia portata a 50 milioni vista la portata dei danni - precisa il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba – come abbiamo detto e scritto alla Giunta regionale. Come Organizzazione continueremo ad adoperarci affinché i tempi di erogazione dei fondi siano i più rapidi possibili, perché le imprese agricole hanno necessità di liquidità per sostenere le proprie aziende”.