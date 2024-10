Nel pomeriggio di ieri a Cagliari la Polizia ha arrestato un 50enne pregiudicato, Francesco Picciau, per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo, con vistose cicatrici su mani e testa, calvo, molto magro, di media altezza, sull’autobus ha chiesto una sigaretta a una giovane di 18 anni che ha raccontato agli Agenti di aver risposto negativamente distogliendo lo sguardo dal 50enne che, aprendo la patta dei suoi pantaloni, ha estratto il pene, appoggiandolo nel braccio sinistro della giovane e ha iniziato a masturbarsi. La giovane, sentendosi toccata, ha detto di essersi immediatamente spostata inveendo contro l’uomo. Il conducente dell’autobus giunto alla fermata ha aperto le porte e l’autore è scappato in via Abruzzi. La giovane, molta agitata, è stata raggiunta dagli Agenti della Polizia.

Successivamente, intorno alle ore 13.00 la Sala Operativa ha diramato alle Volanti la segnalazione della presenza in Viale Trieste di un individuo, perfettamente corrispondente alle descrizioni dell’autore della violenza appena avvenuta, intento a masturbarsi sulla pubblica via di fronte a un’altra giovane donna. Pochi minuti dopo è stata segnalata al 113 la presenza dell’individuo, all’interno di un ristorante di via Sassari, e anche in questo caso è stata riferita la presenza di un uomo, con le stesse caratteristiche delle precedenti segnalazioni che, dopo essersi introdotto all’interno del locale si era abbassato i pantaloni e le mutande e aveva iniziato a masturbarsi, e che uno dei clienti era riuscito ad allontanarlo malamente dalla sala da pranzo.

Immediatamente, due equipaggi della volante hanno stretto il cerchio delle ricerche, riuscendo a individuarlo e bloccarlo in Piazza Matteotti. Gli Agenti hanno riconosciuto senza indugio Francesco Picciau, noto come soggetto che abitualmente compie atti a sfondo sessuale nei luoghi pubblici.

Accompagnato in Questura, al termine degli accertamenti di rito, su disposizione del P.M. di turno è stato condotto presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.