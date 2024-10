Si è spenta a 105 anni la notte scorsa, nella sua abitazione di via Ciro Menotti a Selargius, Annetta Desogus. Una pensionata della classe 1911 molto amata nella sua cittadina.

L'Amministrazione comunale nell'esprimere alla famiglia e ai suoi cari la vicinanza di tutta la comunità selargina ha sottolineato che "ogni centenario è speciale ma lei lo era maggiormente per la nostra città. Annetta, donna sempre attiva, sorridente e dall'animo giovanile era amata e coccolata dai suoi famigliari, dai nipoti e dai figli".

Ha iniziato a lavorare quando era ancora una bambina, all'età di sette anni, una vita di sacrifici e fatica sin dalla tenera età.

"Nonostante la vecchiaia e la stanchezza cumulata, in questi 105 anni, andava tutti i giorni a letto dopo la mezzanotte e le piaceva guardare la tv per tenersi sempre aggiornata sulle ultime novità", ha spiegato l'Amministrazione, "era un gioiello per la famiglia e per la sua città".