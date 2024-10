Shopping di Natale a Cagliari senza dover fare i conti con le code e la caccia ai parcheggi.

La soluzione la offre il Ctm con due navette che dal 18 al 24 dicembre passeranno per mercati e mercatini. Riconoscere i bus sarà facile: il logo è un elefantino vestito da Babbo Natale.

Il percorso tocca tutti i punti chiave della città collegando la zona di piazza Yenne e il Corso con le strade degli acquisti sino ad arrivare a San Benedetto. Il servizio è stato presentato questa mattina nella sede del Ctm.

I mezzi avranno una frequenza di un quarto d'ora. Non solo: a bordo ci saranno le hostess che distribuiranno gratuitamente piccoli gadget ai passeggeri. E salire sul pullman sarà un divertimento per i più piccoli: potranno essere truccati e ricevere palloncini in omaggio. Per salire a bordo basta un titolo di viaggio Ctm.

Il biglietto da 90 minuti da 1,30 euro sarà venduto sulle navette su una Ctm Christmas Card ricaricabile in edizione limitata. "Raccogliamo l'invito - ha spiegato il presidente di Ctm Roberto Murru - a utilizzare soprattutto in questo periodo i mezzi pubblici.

Ci piacerebbe poi che questa Card facesse venire la voglia di utilizzare i nostri bus anche in altri periodi". Il capolinea sarà nella parte alta del largo Carlo Felice. Tempi sicuri visto che il tracciato passa attraverso le corsie preferenziali.

"Una buona politica di mobilità sostenibile - sottolinea Luisa Anna Marras, vicesindaco e assessora alla Mobilità - prevede l'intermodalità dei vettori e rappresenta un giusto compromesso in una città come Cagliari. L'utilizzo delle biciclette, del trasporto pubblico locale e anche delle vetture private con i parcheggi di interscambio, del car sharing, delle zone pedonali stanno rendendo la città più attraente e sostenibile".

Presente anche l'assessore delle attività produttive Marzia Cilloccu: "Un servizio importante - ha detto - che collegherà i parcheggi principali della città con le vie dello shopping".