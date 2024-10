Violenza sessuale nei confronti di una dirigente comunale, si infiammano le polemiche a Olbia: dopo la notizia apparsa questa mattina sul nostro giornale (Qui potete leggere il servizio odierno: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/52269/olbia-la-dirigente-palermo-accusa-nizzi-ho-subito-una-violenza-sessuale), in tarda serata è arrivata anche la replica del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha convocato una conferenza stampa.

“Questa storia va avanti ormai da un anno – ha riportato il quotidiano L’Unione Sarda on line, con le dichiarazioni del primo cittadino - ho ricevuto mail e messaggi con i quali la dirigente mi chiedeva di bloccare un provvedimento disciplinare , cosa che non posso fare. In uno di questi messaggi si faceva riferimento a uno sculaccione non richiesto. Non sono mai stato solo in una stanza con questa persona che ricorre all'accusa più grave e infamante che si possa fare a un uomo visto che gli altri mezzi hanno fallito – si legge sempre su L’Unione Sarda". Intanto in Procura è ‘guerra’ di denunce tra la dipendente comunale e il numero uno della Giunta.