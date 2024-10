Lo aveva promesso durante la campagna elettorale ed ora, a due settimane dalla sua investitura a sindaco di Olbia, il deputato di Forza Italia Settimo Nizzi ha rassegnato le dimissioni dal Parlamento.

Nel primo pomeriggio Nizzi ha annunciato di voler rinunciare all'incarico di parlamentare, che aveva ottenuto alle ultime elezioni politiche come primo dei non eletti di Forza Italia in Sardegna, subentrando a Salvatore Cicu (dimessosi per ricoprire l'incarico nel Parlamento europeo).

Il posto del neo sindaco di Olbia dovrebbe andare al nuorese Bruno Murgia, ex parlamentare del Pdl, già consigliere regionale ed esponente di An, e dal 2013 direttore dell'Istituto superiore regionale etnografico (Isre).