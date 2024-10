Pericolo di reiterazione del reato e inquinamento probatorio tra le motivazioni che hanno portato all'arresto del professore di 64 anni accusato di atti sessuali nei confronti di una sua alunna 13enne e di tentativi verso una bambina di 10.

L'uomo è un insegnate di musica in una scuola media in provincia di Cagliari. Secondo quanto emerso dalle indagini, il prof avrebbe avvicinato le alunne sia a scuola che durante alcune lezioni private in casa.

A far scattare l'inchiesta era stata la denuncia della madre della 13enne che aveva scoperto i messaggi che alunna e professore si scambiavano. Sms che non avrebbero lasciato dubbi sul tipo di rapporti avuti.