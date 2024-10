Si terrà sabato 1 settembre alle 19.00 a Siligo, la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del premio intitolato a "Maria Carta" che si terrà nella splendida cornice della piazza intitolata alla grande cantante scomparsa nel 1994.

Il Comitato scientifico, presieduto dal giornalista Giacomo Serreli, ha deciso di assegnare il premio ad Anna Cinzia Villani, Kepa Junkera, Mariano Melis, Neria De Giovanni e Clara Farina.

Un'attenzione particolare è sempre stata data al mondo dell'emigrazione. La scelta è caduta, quest'anno, sulla Federazione dei circoli sardi in Svizzera, per la capacità e il ruolo di coordinamento, la comprensione delle problematiche che ruotano attorno al mondo dell'emigrazione, l'approccio e la gestione di fenomeni talvolta complessi nell'esclusivo interesse degli emigrati.

In linea con le edizioni passate, si è deciso di assegnare un riconoscimento anche alle eccellenze sarde che operano nel settore dell'accoglienza, della ristorazione e dei servizi. Per il 2018, si è deciso di premiare Vito Senes e il suo ristorante “Da Vito” a Sennori, considerato tra i migliori in Sardegna cura nella ricerca di prodotti locali di altissima qualità, la raffinatezza nella presentazione dei piatti e nella scelta degli abbinamenti.

La serata sarà arricchita dall'esibizione del coro polifonico Turritano, della formazione Clarsech Ensemble, composta da arpe, flauto e corno, Fantafolk (Vanni Masala all' organetto e Andrea Pisu alle launeddas), Taifa, formazione di musicisti nuoresi residenti a Milano, con la voce della sardo-argentina Eliana Sanna, autori di un progetto dal titolo “Il canto sociale fra due mondi”, un omaggio alle voci di Maria Carta, Mercedes Sosa e Violeta Parra, recentemente concretizzatosi nella stampa del cd dal titolo “Todo cambia”, allegato al quotidiano l'Unione Sarda.