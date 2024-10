I ladri sono entrati in azione proprio quando nella chiesa di San Giovanni Battista della Salle, a Monserrato, centinaia di persone, tra parenti, amici, conoscenti e artisti, davano il loro ultimo saluto a Vincenzo Vadilonga, l’impresario di spettacoli scomparso sabato mattina dopo un breve e doloroso percorso di malattia che lo ha condotto alla morte a soli 54 anni.

I malviventi, senza scrupoli e sprezzanti del dolore della famiglia Vadilonga, hanno approfittato dell’assenza per poter scardinare la porta di ingresso dell’abitazione e rovistare ovunque per portare via soldi, oggetti di valore e preziosi.

Al rientro dal rito funebre i familiari si sono trovati davanti a una situazione surreale e immediatamente hanno dato l’allarme chiamato i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Reazioni indignate sono giunte da tutte le parti dell’isola in contrasto con il sentimento di cordoglio che si è stretto intorno a chi sta vivendo un momento drammatico della propria esistenza.