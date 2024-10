Nel corso della notte è giunta una telefonata sulla linea di emergenza 113 che segnalava la presenza di un uomo che si era introdotto all’interno di un bar in via de Candia. Gli equipaggi della Squadra Volante, una volta raggiunto il civico hanno constatato che la vetrata della porta di ingresso del locale era stata spaccata nella parte inferiore per consentire il passaggio di una persona.

I poliziotti mentre ispezionavano l’area circostante hanno udito dei rumori provenienti dall’interno. Una volta dentro hanno sorpreso l’uomo, Francesco Carboni, 37enne cagliaritano, già noto ai poliziotti per essere astato arrestato lo scorso 6 aprile per il medesimo reato, nascosto dietro un arredo.

Il Carboni aveva alcune lievi ferite alle mani causate probabilmente dalla rottura della vetrata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli specialisti della Polizia Scientifica. Il Carboni è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e trattenuto negli Uffici della Questura in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.