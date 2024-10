Brutto incidente questa mattina, intorno alle 8.30, sulla statele 387 al km 7. Una Ford Fiesta condotta da un uomo di Settimo San Pietro e una Cinquecento con alla guida un 26enne di Donori si sono scontrate frontalmente.

I due sono stati subito soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale in codice rosso con diverse fratture. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la Polizia locale di Monserrato per i rilievi coordinati dal comandante Massimiliano Zurru.

Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente vi sarebbe un’invasione di corsia da parte di una delle due auto. Dopo la rimozione dei mezzi il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.