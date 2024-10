“Questo è un grido di aiuto riguarda una persona scomparsa. Nostro padre Lionel Gilles, 85 anni è scomparso in Sardegna da venerdì 14 gennaio 2022 (è completamente lucido di testa e non confuso, parla solo francese), vive in Corsica ed è arrivato per l'ultima volta in traghetto dalla Corsica in Sardegna”.

È l’appello lanciato sui social dalla figlia dell’uomo, che sarebbe stato visto l’ultima a Santa Teresa Gallura.

“Ha una giacca rossa, e con sé solo una piccola valigetta, il suo cellulare è fuori uso da venerdì 14. Sono l’ultima che gli ha parlato. Da allora non c'è più traccia di lui. È in pericolo di suicidio, la polizia in Italia e in Francia è già informata”, spiega ancora la figlia. Sono grata per ogni più piccolo indizio”.