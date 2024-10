Per “Scomparsi in Sardegna” una delle vicende che più hanno turbato l'opinione pubblica isolana negli ultimi decenni. La storia di Stefano Masala da Nule è legata anche all'omicidio di Gianluca Monni, lo studente di Orune assassinato alla fermata del pullman che avrebbe dovuto accompagnarlo a scuola la mattina dell'8 maggio 2015. La sera prima, Stefano, 28 anni, era scomparso da Nule con l'auto di proprietà dei genitori. Lo stesso mezzo sarebbe stato utilizzato dai killer che l'indomani colpirono Monni.

Condannato a vent'anni per duplice omicidio Paolo Pinna di Nule (minorenne all'epoca dei fatti), mentre Alberto Cubeddu di Ozieri (21 anni nel 2015), è in attesa del terzo grado di giudizio dopo la condanna all'ergastolo in appello. Ma il corpo di Stefano non è mai stato trovato e il padre Marco, la madre Carmela morta un anno dopo il dramma e la famiglia tutta non hanno mai smesso di cercarlo.

Il servizio di Cristina Tangianu

SCOMPARSI IN SARDEGNA

