Scomparsi in Sardegna: stasera alle 21 prima puntata del nuovo programma di Sardegna Live

Ideato e diretto da Cristina Tangianu. Servizi a cura di Cristina Tangianu e Pietro Lavena. In studio Roberto Tangianu e l'avvocato Gianfranco Piscitelli

Di: Redazione Sardegna Live

Uomini e donne che vivono in un limbo, sospesi tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Dal 1974 a oggi sono oltre 3.540 le denunce di scomparsa effettuate in Sardegna. Più di 70 ogni anno secondo l’ultima relazione del Governo.

Delle persone mancate all’appello dei propri cari nell’Isola, oltre 860 non sono mai tornate a casa. È l’esercito degli scomparsi. Fantasmi. Vite sospese, esistenze ingoiate da una nebbia di dubbi e domande.

Scomparsi in Sardegna è il nuovo programma di Sardegna Live, un viaggio fra l’angoscia di chi attende un ritorno e la speranza di chi prega di poter piangere un giorno su una tomba.

Ogni martedì, alle 21, in diretta sulla pagina Facebook e sul portale di Sardegna Live, le storie di uomini e donne che hanno lasciato nei propri cari il ricordo soffocante di un'assenza. Nella prima puntata, in programma oggi, 23 novembre, si parlerà in particolare dei casi di Giovanna Cilla, la donna di Benetutti residente a Sassari e scomparsa da Alghero il 3 agosto scorso, e Guido Manca, il 69enne sassarese sparito il 24 settembre 2017 da Ploaghe, dove era ospite della comunità terapeutica Il Gabbiano Blu.

