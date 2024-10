Il Consiglio regionale rende l'ultimo omaggio a Giorgio Oppi, decano dell'Assemblea, allestendo la camera ardente nell'Aula consiliare, che sarà aperta dalle 19 di oggi.

In segno di cordoglio per la sua scomparsa, inoltre, sono state rinviate a data da destinarsi le riunioni delle commissioni Attività produttive e Lavori pubblici, programmate rispettivamente per domani e giovedì.