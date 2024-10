Un’anziana donna 77enne è stata scippata questa mattina, dopo le 10.30, da un uomo che ha agito da solo, strappandole la borsetta in viale Trento, per poi darsi precipitosamente alla fuga.

Sul posto sono immediatamente intervenute le Volanti della Questura, coordinate dal dottor Massimo Imbimbo: gli agenti sono alla ricerca di un uomo di nazionalità italiana, che ha agito da solo, rubando la borsetta alla vittima, impossessandosi del denaro contante (circa 900 euro) per poi abbandonare documenti e borsa in una strada adiacente, via Gorizia.

La Polizia indaga per rintracciare lo scippatore solitario: al vaglio degli investigatori anche eventuali filmati delle telecamere piazzate nella zona: la donna, fortunatamente, non ha subito ferite ma soltanto un grande spavento.