Violento furto ad Alghero, dove una donna è stata trascinata per diversi metri da un giovane intenzionato a scipparla.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, risalita poi all'autore del gesto, il ladro avrebbe afferrato la borsa di un'anziana seduta su una panchina alla fermata del tram. La donna però avrebbe trattenuto la borsetta con forza venendo trascinata dall'aggressore per diversi metri.

La testimonianza fornita dalla vittima è stata preziosa per risalire all'identità del ladro. Gli agenti del commissariato hanno così denunciato in stato di libertà un giovane già noto per simili episodi.